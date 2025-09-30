Родственники жертв теракта в «Крокусе» не посещают заседания суда
Родственники погибших в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» почти не приходят на заседания суда по делу обвиняемых, чтобы не переживать трагедию заново. Об этом сообщил «РИА Новости» один из участников процесса.
По его словам, в суд вызывают всех потерпевших – как посетителей концерта, так и семьи погибших. Однако последние крайне редко появляются на заседаниях.
«За все время только несколько раз приходили родственники погибшего человека, чаще всего как раз приходят те, кто мало что видел», – отметил собеседник агентства.
Судебный процесс по делу о теракте стартовал 4 августа в Мосгорсуде. На скамье подсудимых находятся четверо исполнителей атаки и 15 их соучастников. Все они по решению Второго западного окружного военного суда останутся под стражей до 7 января.
Следствие установило, что оружие для нападения было доставлено из Дагестана за день до атаки и хранилось в лесу в Подмосковье.
23 сентября адвокаты потерпевших обратились в Следственный комитет с просьбой арестовать имущество Араза и Эмина Агаларовых, владельцев Crocus Group, АО «Крокус» и ЧОП «Крокус профи». По их словам, это необходимо для обеспечения прав потерпевших на возмещение ущерба по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).