В банках рассказали, как в приложениях найти тревожную кнопку против аферистов
Крупные российские банки с 1 октября будут обязаны интегрировать в свои мобильные приложения функцию, позволяющую клиентам быстро сообщать о подозрительных переводах. Об этом напомнил Банк России.
Кроме того, согласно нововведениям, пострадавшие от действий мошенников смогут получить от банка электронную справку, подтверждающую операцию, для подачи заявления в полицию.
Начиная с 1 октября все банки также будут обязаны принимать обращения от граждан, которые через банкоматы перевели деньги на счета злоумышленников.
Как рассказали «Ведомостям» в ВТБ, с 1 октября в мобильном приложении банка появится «тревожная кнопка» – функционал, позволяющий клиенту сообщить в банк о мошеннических операциях.
Предполагается, что клиент сможет отметить транзакцию в истории операций как мошенническую. Затем ему нужно будет ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки. В зависимости от типа операции и статуса ее исполнения справка может быть автоматически сформирована сразу или в течение нескольких дней. По готовности клиент сможет скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы.
В Т-банке рассказали «Ведомостям», что «спецкнопку» внедрили в приложение финансовой организации задолго до вступления в силу указания регулятора. Если клиент заподозрил мошенничество, он может сообщить об этом прямо в приложении. Для этого достаточно выбрать операцию, нажать «Оспорить» и указать, что мошенники украли деньги. После нажатия кнопки клиенту на время будет ограничен доступ к карте и личному кабинету, чтобы избежать дополнительных списаний, объяснили в банке.
Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров 26 сентября рассказал, что российские банки с января по июнь смогли отразить 82,5 млн попыток атак мошенников. Общая сумма сохраненных средств составила 8 трлн руб.