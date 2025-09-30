В банках рассказали, как в приложениях найти тревожную кнопку против аферистов

Предполагается, что клиент сможет отметить транзакцию в истории операций как мошенническую. Затем ему нужно будет ответить на несколько вопросов в чат-боте для формирования сообщения в Банк России и получения справки. В зависимости от типа операции и статуса ее исполнения справка может быть автоматически сформирована сразу или в течение нескольких дней. По готовности клиент сможет скачать ее и использовать при обращении в правоохранительные органы.