Оперную певицу Марию Максакову заочно приговорили к 4,5 годам колонии

Ведомости

Пресненский суд Москвы заочно приговорил оперную певицу Марию Максакову к четырем годам и шести месяцам колонии по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иноагентов). Об этом сообщает «РИА Новости». 

Максакова на суде не присутствовала, поскольку проживает за границей. В ходе слушания интересы певицы защищал адвокат, назначенный государством.

О том, что в суд поступило дело против Максаковой стало известно 1 июля. В декабре 2024 г. она была заочно арестована по обвинению в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом для возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с критикой спецоперации и призывами к финансированию ВСУ.

