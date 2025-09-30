Оперную певицу Марию Максакову заочно приговорили к 4,5 годам колонии

О том, что в суд поступило дело против Максаковой стало известно 1 июля. В декабре 2024 г. она была заочно арестована по обвинению в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом для возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с критикой спецоперации и призывами к финансированию ВСУ.