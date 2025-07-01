В суд поступило уголовное дело певицы-иноагента Максаковой

В декабре 2024 г. Максакова была заочно арестована Пресненским судом Москвы по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом для возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с критикой спецоперации и призывами к финансированию ВСУ. Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы.