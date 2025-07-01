В суд поступило уголовное дело певицы-иноагента Максаковой
В Пресненский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в России иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Максакова обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ – публичные призывы в интернете к деятельности, направленной против безопасности РФ.
«Процесс будет проходить в заочной форме», – сказали в суде.
В декабре 2024 г. Максакова была заочно арестована Пресненским судом Москвы по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом для возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с критикой спецоперации и призывами к финансированию ВСУ. Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы.
Против нее возбуждено еще одно дело – о нарушении порядка деятельности иностранного агента.
Минюст включил Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 г. Впоследствии суд четырежды привлекал ее к административной ответственности за отсутствие соответствующей маркировки в интернете. Общая сумма штрафов составила 150 000 руб. Известно, что сейчас певица проживает за пределами России.