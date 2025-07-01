Газета
Телеграм
Главная / Общество /

В суд поступило уголовное дело певицы-иноагента Максаковой

Ведомости

В Пресненский районный суд Москвы поступило уголовное дело в отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в России иноагентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Максакова обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ – публичные призывы в интернете к деятельности, направленной против безопасности РФ.

«Процесс будет проходить в заочной форме», – сказали в суде.

В декабре 2024 г. Максакова была заочно арестована Пресненским судом Москвы по обвинению в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом для возбуждения дела стало размещенное ею на YouTube видео с критикой спецоперации и призывами к финансированию ВСУ. Максимальное наказание по данной статье – до шести лет лишения свободы.

Против нее возбуждено еще одно дело – о нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Минюст включил Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 г. Впоследствии суд четырежды привлекал ее к административной ответственности за отсутствие соответствующей маркировки в интернете. Общая сумма штрафов составила 150 000 руб. Известно, что сейчас певица проживает за пределами России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных