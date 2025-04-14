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Певица Максакова оштрафована за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (считается в России иноагентом) на 50 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Певица признана виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Наказание по этой части для граждан предусматривает штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб. с конфискацией предмета правонарушения или без таковой.

Максакова-Игенбергс была депутатом Госдумы VI созыва (2011-2016 гг.) от партии «Единая Россия», преподавала в Российской академии музыки имени Гнесиных и являлась солисткой оперной труппы Мариинского театра. В 2016 г. певица покинула страну.

В мае 2023 г. Минюст внес Максакову-Игенбергс в реестр иноагентов. Ведомство сообщало, что она «призывала к свержению действующей российской власти» и «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

В сентябре 2024 г. против певицы в России было возбуждено уголовное дело за призывы о помощи вооруженным силам Украины. В декабре она была заочно арестована. В феврале этого года в отношении Максаковой-Игенбергс было возбуждено дело о нарушении закона об иноагентах, писало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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