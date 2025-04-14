Певица Максакова оштрафована за отсутствие маркировки иноагента

В сентябре 2024 г. против певицы в России было возбуждено уголовное дело за призывы о помощи вооруженным силам Украины. В декабре она была заочно арестована. В феврале этого года в отношении Максаковой-Игенбергс было возбуждено дело о нарушении закона об иноагентах, писало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.