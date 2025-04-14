Певица Максакова оштрафована за отсутствие маркировки иноагента
Таганский суд Москвы оштрафовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс
Певица признана виновной по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (распространение материалов без указания на то, что они произведены иноагентом). Наказание по этой части для граждан предусматривает штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб. с конфискацией предмета правонарушения или без таковой.
Максакова-Игенбергс была депутатом Госдумы VI созыва (2011-2016 гг.) от партии «Единая Россия», преподавала в Российской академии музыки имени Гнесиных и являлась солисткой оперной труппы Мариинского театра. В 2016 г. певица покинула страну.
В мае 2023 г. Минюст внес Максакову-Игенбергс в реестр иноагентов. Ведомство сообщало, что она «призывала к свержению действующей российской власти» и «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».
В сентябре 2024 г. против певицы в России было возбуждено уголовное дело за призывы о помощи вооруженным силам Украины. В декабре она была заочно арестована. В феврале этого года в отношении Максаковой-Игенбергс было возбуждено дело о нарушении закона об иноагентах, писало «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.