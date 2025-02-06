Против оперной певицы Максаковой возбудили еще одно уголовное дело
В отношении оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс
Дело возбудили по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах). Собеседник агентства уточнил, что артистка размещала на своем канале в YouTube материалы без соответствующей маркировки.
В сентябре 2024 г. против Максаковой-Игенбергс было возбуждено дело за призывы о помощи вооруженным силам Украины (ВСУ). Речь идет о ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Дело было возбуждено после размещения певицей видео на YouТube, где она призывала финансировать украинскую армию и дискредитировала проведение спецоперации. В декабре прошлого года Максакова-Игенбергс была заочно арестована в России.
В 2016 г. оперная певица переехала из России на Украину. Прежде она являлась депутатом Госдумы VI созыва (2011-2016 гг., «Единая Россия»), преподавала в Российской академии музыки им. Гнесиных и была солисткой оперной труппы Мариинского театра. В мае 2023 г. Минюст внес Максакову-Игенбергс в реестр иноагентов.