Против оперной певицы Максаковой возбудили еще одно уголовное дело

В сентябре 2024 г. против Максаковой-Игенбергс было возбуждено дело за призывы о помощи вооруженным силам Украины (ВСУ). Речь идет о ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Дело было возбуждено после размещения певицей видео на YouТube, где она призывала финансировать украинскую армию и дискредитировала проведение спецоперации. В декабре прошлого года Максакова-Игенбергс была заочно арестована в России.