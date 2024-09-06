Оперная певица Максакова стала фигурантом дела за призывы помогать ВСУ
Против оперной певицы Марии Максаковой-Игенбергс (признана иноагентом в России) завели дело за публичные призывы к помощи вооруженным силам Украины (ВСУ), сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.
Дело возбуждено по ст. 280.4 УК РФ – публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Поводом для возбуждения дела стало видео на платформе YouТube, на котором Максакова призывала финансировать ВСУ и дискредитировала проведение спецоперации.
В 2016 г. певица переехала из России на Украину. До этого она была депутатом Госдумы VI созыва (2011-2016 гг.) от партии «Единая Россия», преподавала в Российской академии музыки им. Гнесиных и являлась солисткой оперной труппы Мариинского театра.
Минюст внес Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 г. Согласно сообщению ведомства, она «призывала к свержению действующей российской власти» и «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».