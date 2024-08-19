Суд оштрафовал оперную певицу Максакову за отсутствие маркировки иноагента
Оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана иноагентом в РФ) оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Штраф в размере 50 000 руб. был вынесен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Это максимальная сумма штрафа для физических лиц по этой части.
Минюст внес певицу в реестр иноагентов 5 мая 2023 г. В ведомстве пояснили, что она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти РФ, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».
В 2016 г. певица переехала из России на Украину. До этого она была депутатом Госдумы VI созыва (2011-2016 гг.) от партии «Единая Россия», преподавала в Российской академии музыки им. Гнесиных и являлась солисткой оперной труппы Мариинского театра.