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Суд оштрафовал оперную певицу Максакову за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс (признана иноагентом в РФ) оштрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Штраф в размере 50 000 руб. был вынесен по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Это максимальная сумма штрафа для физических лиц по этой части.

Минюст внес певицу в реестр иноагентов 5 мая 2023 г. В ведомстве пояснили, что она «призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти РФ, участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, а также распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами».

В 2016 г. певица переехала из России на Украину. До этого она была депутатом Госдумы VI созыва (2011-2016 гг.) от партии «Единая Россия», преподавала в Российской академии музыки им. Гнесиных и являлась солисткой оперной труппы Мариинского театра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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