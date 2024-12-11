Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову

В 2016 г. певица переехала из России на Украину. До этого она была депутатом Госдумы VI созыва (2011-2016 гг.) от партии «Единая Россия», преподавала в Российской академии музыки им. Гнесиных и являлась солисткой оперной труппы Мариинского театра.