Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову
Пресненский суд Москвы заочно арестовал оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс
Максакова обвиняется по ч. 2 ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации или через интернет).
Дело за публичные призывы к помощи вооруженным силам Украины (ВСУ) было возбуждено против Максаковой в сентябре. Поводом стало видео на платформе YouТube, на котором Максакова призывала финансировать ВСУ и дискредитировала проведение спецоперации.
В 2016 г. певица переехала из России на Украину. До этого она была депутатом Госдумы VI созыва (2011-2016 гг.) от партии «Единая Россия», преподавала в Российской академии музыки им. Гнесиных и являлась солисткой оперной труппы Мариинского театра.
Минюст внес Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 г. Согласно сообщению ведомства, она «призывала к свержению действующей российской власти» и «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».