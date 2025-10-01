Слушание по делу экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса состоится в 2026 году

12 июня Промеса задержали в его доме. Причиной стал запрос об экстрадиции с голландской стороны. Это произошло после того, как адвокат бывшего игрока Джем Полат обратился в Апелляционный суд Амстердама с просьбой отменить ордер на арест. Суд отклонил это ходатайство.