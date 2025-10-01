Слушание по делу экс-футболиста «Спартака» Квинси Промеса состоится в 2026 году
Слушание дела бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по существу, скорее всего, состоится в 2026 г. Об этом «РИА Новости» сообщала пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Йетта Бурлесон.
12 июня Промеса задержали в его доме. Причиной стал запрос об экстрадиции с голландской стороны. Это произошло после того, как адвокат бывшего игрока Джем Полат обратился в Апелляционный суд Амстердама с просьбой отменить ордер на арест. Суд отклонил это ходатайство.
20 июня Промеса экстрадировали из Дубая в Нидерланды. По прибытии в страну его перевели в дом предварительного заключения. Там он начнет отбывать наказание в 7,5 года лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату и причастность к контрабанде наркотиков.
De Telegraaf писало, что если приговоры Промеса останутся в силе после рассмотрения апелляции, он может быть условно-досрочно освобожден в 2030 г.