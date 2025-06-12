Квинси Промеса задержали в Дубае

Промеса задержали в его доме вскоре после полуночи 12 июня. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Дубае. Если его задержание действительно связано с запросом об экстрадиции, то Промес будет доставлен в Нидерланды под надзором военной полиции, где ему придется отбывать наказание в виде 7,5 г., пишет СМИ.