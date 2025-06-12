Квинси Промеса задержали в Дубае
Полиция Дубая задержала экс-игрока московского «Спартака» Квинси Промеса, пишет De Telegraaf. По словам источников издания, причиной стал запрос об экстрадиции с голландской стороны.
Адвокат Промеса Джем Полат подтвердил задержание футболиста, но не стал давать комментариев.
Промеса задержали в его доме вскоре после полуночи 12 июня. Сейчас он находится в следственном изоляторе в Дубае. Если его задержание действительно связано с запросом об экстрадиции, то Промес будет доставлен в Нидерланды под надзором военной полиции, где ему придется отбывать наказание в виде 7,5 г., пишет СМИ.
Отмечается, что задержание произошло на этой неделе, когда его адвокат обратился в Апелляционный суд Амстердама с просьбой отменить ордер на арест. Суд отклонил это ходатайство.
Промес был приговорен к полутора годам тюрьмы за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату. Ему дали еще шесть лет за участие в контрабанде наркотиков. Суды все еще продолжаются в апелляции.