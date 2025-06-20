Экс-футболиста московского «Спартака» Промеса экстрадировали в Нидерланды
Бывшего игрока «Спартака» Квинси Промеса экстрадировали из Дубая в Нидерланды. Об этом сообщает Telegraaf со ссылкой на источники.
По прибытии в страну его переведут в дом предварительного заключения. Там он начнет отбывать наказание в 7,5 года лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату и причастность к контрабанде наркотиков. Как пишет Telegraaf, если приговоры Промеса останутся в силе после рассмотрения апелляции, он может быть условно-досрочно освобожден в 2030 г.
Промеса задержали в его доме вскоре после полуночи 12 июня. Отмечалось, что это произошло после того, как его адвокат обратился в Апелляционный суд Амстердама с просьбой отменить ордер на арест. Суд отклонил это ходатайство.