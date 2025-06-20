Экс-футболиста московского «Спартака» Промеса экстрадировали в Нидерланды

По прибытии в страну его переведут в дом предварительного заключения. Там он начнет отбывать наказание в 7,5 года лишения свободы за нанесение ножевых ранений своему двоюродному брату и причастность к контрабанде наркотиков. Как пишет Telegraaf, если приговоры Промеса останутся в силе после рассмотрения апелляции, он может быть условно-досрочно освобожден в 2030 г.