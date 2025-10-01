В суд направили дело об убийстве генерала Москалика

С сентября 2023 г. по апрель 2025 г. Кузин вел наблюдение за квартирой в Балашихе, где жил генерал. Он арендовал жилье рядом, забрал из тайника средства видеонаблюдения, детонатор и около 500 г взрывчатки в тротиловом эквиваленте, предназначенных для сборки СВУ.