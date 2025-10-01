В суд направили дело об убийстве генерала Москалика
Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Игната Кузина, обвиняемого в теракте против генерала Ярослава Москалика, и передала его в суд. Об этом сообщили в ведомстве.
Фигуранту вменяются террористический акт (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), прохождение обучения для осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и ряд других преступлений.
По версии следствия, с февраля 2022 г. по апрель 2023 г. на Украине было создано сообщество для проведения терактов в России с целью дестабилизации работы властей и давления на принятие решений о прекращении спецоперации.
В 2023 г. в него за деньги был вовлечен Кузин, которому поручили исполнение теракта против заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Москалика.
С сентября 2023 г. по апрель 2025 г. Кузин вел наблюдение за квартирой в Балашихе, где жил генерал. Он арендовал жилье рядом, забрал из тайника средства видеонаблюдения, детонатор и около 500 г взрывчатки в тротиловом эквиваленте, предназначенных для сборки СВУ.
В феврале 2025 г. Кузин купил автомобиль и припарковал его у подъезда дома Москалика. По видеосвязи он прошел обучение, собрал самодельное взрывное устройство и установил его вместе с системой наблюдения в машине.
25 апреля соучастник дистанционно активировал взрывное устройство, когда Москалик выходил из подъезда. Генерал погиб. Жителям дома причинен ущерб на сумму более 1,3 млн руб.
Дело направлено на рассмотрение во Второй западный окружной военный суд.