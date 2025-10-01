Газета
Главная / Общество /

Суд арестовал убившего сотрудницу банка в Москве мужчину

Ведомости

Суд в Москве заключил под стражу 40-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве своей коллеги в отделении банка на улице Автозаводская. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет колонии.

По версии следствия, 30 сентября 2025 г. во время рабочего дня мужчина нанес своей коллеге не менее двух ударов ножом в шею и грудь на почве личного конфликта. Женщина скончалась на месте.

Обвиняемый признал вину и заявил, что действовал в состоянии стресса. На заседании суда он не возражал против ареста.

30 сентября в Следственном комитете сообщали, что нападение было заранее спланировано. По данным ведомства, мужчина принес нож из дома и разработал порядок нападения, решив нанести множественные ранения.

