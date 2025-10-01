Газета
Симоньян: последний фильм Кеосаяна выйдет 2 октября в онлайн-кинотеатрах

Ведомости

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о скором выходе на онлайн-платформах IVI и Okko фильма «Семь дней Петра Семеныча» – последней работы ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Премьера состоится 2 октября.

«Если не видели в кино – посмотрите, пожалуйста», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.

О смерти Кеосаяна стало известно 26 сентября. По словам Симоньян, у режиссера были серьезные проблемы с сердцем. В январе она рассказывала, что муж перенес клиническую смерть и находился в коме. Его состояние позднее стабилизировалось, однако улучшений не наступило.

Тигран Кеосаян: фото, биография, карьера, фильмы, личная жизнь
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 г. в Москве в кинематографической семье. Мама – актриса Лаура Геворкян, папа – заслуженный деятель искусств РСФСР Эдмонд Кеосаян. Он срежиссировал трилогию про «Неуловимых мстителей».
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 г. в Москве в кинематографической семье. Мама – актриса Лаура Геворкян, папа – заслуженный деятель искусств РСФСР Эдмонд Кеосаян. Он срежиссировал трилогию про «Неуловимых мстителей».

Кеосаян известен по фильмам «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», сериалом «Мужская работа», а также авторской программой «Международная пилорама». В январе 2025 г. президент России присвоил ему звание заслуженного артиста РФ.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким Кеосаяна, назвав его «необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком». По словам главы государства, режиссер много сделал для отечественного кино и оставил заметный след в культурной жизни страны.

