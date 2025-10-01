Симоньян: последний фильм Кеосаяна выйдет 2 октября в онлайн-кинотеатрах
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о скором выходе на онлайн-платформах IVI и Okko фильма «Семь дней Петра Семеныча» – последней работы ее супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. Премьера состоится 2 октября.
«Если не видели в кино – посмотрите, пожалуйста», – написала Симоньян в своем Telegram-канале.
О смерти Кеосаяна стало известно 26 сентября. По словам Симоньян, у режиссера были серьезные проблемы с сердцем. В январе она рассказывала, что муж перенес клиническую смерть и находился в коме. Его состояние позднее стабилизировалось, однако улучшений не наступило.
Кеосаян известен по фильмам «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», сериалом «Мужская работа», а также авторской программой «Международная пилорама». В январе 2025 г. президент России присвоил ему звание заслуженного артиста РФ.
Президент Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким Кеосаяна, назвав его «необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком». По словам главы государства, режиссер много сделал для отечественного кино и оставил заметный след в культурной жизни страны.