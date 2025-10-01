Симоньян: последний фильм Кеосаяна выйдет 2 октября в онлайн-кинотеатрах

О смерти Кеосаяна стало известно 26 сентября. По словам Симоньян, у режиссера были серьезные проблемы с сердцем. В январе она рассказывала, что муж перенес клиническую смерть и находился в коме. Его состояние позднее стабилизировалось, однако улучшений не наступило.