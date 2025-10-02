Зампреду «Яблока» Круглову предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ
Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве предъявил зампреду партии «Яблоко» Максиму Круглову обвинение в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал столичного ведомства.
Круглова обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По данным СК, в ходе слушания следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
1 октября московский СК сообщил, что в отношении Круглова возбудили уголовное дело. По данным следствия, в апреле 2022 г. Круглов опубликовал в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.
Как сообщили «Ведомостям» в «Яблоке», Круглова задержали в Санкт-Петербурге и сейчас везут в Москву. «В Питере он был просто по личным делам, не связанным с политикой. Депутатом Мосгордумы был до прошлого года, никаких вопросов к нему не возникало. Почему сейчас возникли какие-то вопросы, для нас для всех является загадкой», – сказал зампред Московского отделения партии Кирилл Гончаров.