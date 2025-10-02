Зампреду «Яблока» Круглову предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Как сообщили «Ведомостям» в «Яблоке», Круглова задержали в Санкт-Петербурге и сейчас везут в Москву. «В Питере он был просто по личным делам, не связанным с политикой. Депутатом Мосгордумы был до прошлого года, никаких вопросов к нему не возникало. Почему сейчас возникли какие-то вопросы, для нас для всех является загадкой», – сказал зампред Московского отделения партии Кирилл Гончаров.