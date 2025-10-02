Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Зампреду «Яблока» Круглову предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ

Ведомости

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Москве предъявил зампреду партии «Яблоко» Максиму Круглову обвинение в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщил Telegram-канал столичного ведомства.

Круглова обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).

По данным СК, в ходе слушания следствие намерено ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом Москвы об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Правоохранители задержали второго зампреда «Яблока» за год

Политика / Демократия

1 октября московский СК сообщил, что в отношении Круглова возбудили уголовное дело. По данным следствия, в апреле 2022 г. Круглов опубликовал в Telegram-канале заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины. 

Как сообщили «Ведомостям» в «Яблоке», Круглова задержали в Санкт-Петербурге и сейчас везут в Москву. «В Питере он был просто по личным делам, не связанным с политикой. Депутатом Мосгордумы был до прошлого года, никаких вопросов к нему не возникало. Почему сейчас возникли какие-то вопросы, для нас для всех является загадкой», – сказал зампред Московского отделения партии Кирилл Гончаров.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте