Песков: Трамп пока не дал ответа по ДСНВ

Россия и США поддерживают контакты по линии администраций, но ответа американского президента Дональда Трампа по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) пока не поступило. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ну, они, собственно, идут контакты, но реакции пока не было. Было же анонсировано моей коллегой в Вашингтоне [Кэролайн Ливитт], что Трамп сам отреагирует на эту инициативу», – сказал Песков.

22 сентября на совещании с Совбезом президент России Владимир Путин предложил, чтобы после истечения срока договора 5 февраля 2026 г. Россия в течение еще одного года соблюдала количественные ограничения по ДСНВ. По словам Путина, что жизнеспособность инициативы будет зависеть от того, предпримут ли аналогичные шаги в США. В Белом доме в ответ дали краткий комментарий о том, что предложение звучит хорошо и Трамп лично прокомментирует его.

1 октября замглавы МИДа РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва ожидает комментариев Трампа по вопросу продления ДСНВ еще на год.

