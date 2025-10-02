Песков: Трамп пока не дал ответа по ДСНВ

22 сентября на совещании с Совбезом президент России Владимир Путин предложил, чтобы после истечения срока договора 5 февраля 2026 г. Россия в течение еще одного года соблюдала количественные ограничения по ДСНВ. По словам Путина, что жизнеспособность инициативы будет зависеть от того, предпримут ли аналогичные шаги в США. В Белом доме в ответ дали краткий комментарий о том, что предложение звучит хорошо и Трамп лично прокомментирует его.