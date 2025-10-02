Фильм-победитель Канн «Простая случайность» не получил права на прокат в России

Иранская лента «Простая случайность» стала победителем 78-го Каннского кинофестиваля в мае 2025 г. Сюжет строится вокруг главного героя, который после автомобильной аварии оказывается в руках группы бывших узников. Они уверены, что он – их бывший тюремный надзиратель и палач. Похитив его, они намерены вершить месть, однако их уверенность постепенно сменяется сомнениями.