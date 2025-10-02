Фильм-победитель Канн «Простая случайность» не получил права на прокат в России
Фильм Джафара Панахи «Простая случайность», удостоенный главной награды Каннского кинофестиваля, не получил прокатное удостоверение в России. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Министерство культуры РФ.
По данным ведомства, отказ был оформлен приказом от 30 сентября 2025 г. в соответствии с подпунктом «з» пункта 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм. Речь идет об «иных определенных федеральными законами случаях». В Минкульте не привели конкретных причин такого решения.
Иранская лента «Простая случайность» стала победителем 78-го Каннского кинофестиваля в мае 2025 г. Сюжет строится вокруг главного героя, который после автомобильной аварии оказывается в руках группы бывших узников. Они уверены, что он – их бывший тюремный надзиратель и палач. Похитив его, они намерены вершить месть, однако их уверенность постепенно сменяется сомнениями.
В сентябре 2024 г. Минкульт РФ не выдал прокатное удостоверение фильму «Рыжий» режиссера Семена Серзина. В ведомстве тогда также пояснили, что картину не пустили в прокат в соответствии с п/п «з» п. 19 Порядка предоставления (выдачи) прокатного удостоверения на фильм.