В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

За несколько дней до этого, 23 апреля, в Мраморном море в районе турецкого города Силиври произошло два землетрясения. Первое из них магнитудой 3,9 было зафиксировано в 12:13. В 12:49 последовало второе землетрясение магнитудой 6,2. После произошел 51 афтершок, магнитуда самого сильного из них достигла 5,9.