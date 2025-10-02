Газета
Общество

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2

Ведомости

В турецком городе Текирдаг произошло землетрясение магнитудой 5,2. Его зафиксировали в 11:55 по местному времени (совпадает с мск), оно ощущалось и в соседних провинциях, в том числе в Стамбуле. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным телеканала, эпицентр природного явления залегал на глубине 12 км. Землетрясение произошло в 41 км к юго-востоку от района Чорлу, а также в 18 км к югу от Мраморного моря.

25 апреля в Мраморном море возле Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,3. Стихийное бедствие случилось в 20:33 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в 17,82 км от района Бююкчекмедже.

За несколько дней до этого, 23 апреля, в Мраморном море в районе турецкого города Силиври произошло два землетрясения. Первое из них магнитудой 3,9 было зафиксировано в 12:13. В 12:49 последовало второе землетрясение магнитудой 6,2. После произошел 51 афтершок, магнитуда самого сильного из них достигла 5,9.

