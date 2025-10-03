Росавиация ограничила работу аэропорта в Оренбурге

Согласно информации Минобороны, в ночь на 3 октября силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников над регионами России. Девять БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, еще четыре сбитых беспилотника пришлись на Воронежскую область, по три – на Белгородскую и на Крым. Одна воздушная цель была поражена в Курской области.