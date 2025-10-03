«Яндекс.Путешествия» запустили бронирование в 200 000 отелей в Азии

После подключения партнеров для работы за рубежом на сервисе появились более 350 000 новых отелей, из них около 200 000 пришлось на страны Азиатского региона и порядка 150 000 – на страны Европы, Турцию и ОАЭ. В частности, более 125 000 отелей пришлось на Китай. Они располагаются в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Харбине, Урумчи, Гонконге и др.