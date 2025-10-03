«Яндекс.Путешествия» запустили бронирование в 200 000 отелей в Азии
Общее число зарубежных отелей, доступных для бронирования через «Яндекс.Путешествия», достигло 1,5 млн. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель сервиса.
После подключения партнеров для работы за рубежом на сервисе появились более 350 000 новых отелей, из них около 200 000 пришлось на страны Азиатского региона и порядка 150 000 – на страны Европы, Турцию и ОАЭ. В частности, более 125 000 отелей пришлось на Китай. Они располагаются в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Харбине, Урумчи, Гонконге и др.
Руководитель «Яндекс.Путешествий» Евгений Абрамзон отметил, что азиатские страны регулярно входят в топ направлений выездного туризма пользователей сервиса. В сентябре туристы забронировали в 1,5 раза больше отелей в КНР по сравнению с августом. Спрос продолжает расти.
2 сентября официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь объявил, что с 15 сентября 2025 г. по 14 сентября 2026 г. для россиян будет действовать безвизовый режим при въезде в страну на срок до 30 дней. По оценкам Российского союза туриндустрии (РСТ), это решение должно привести к росту потока в КНР на 30-40%.
15 сентября представитель сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours сообщил «Ведомостям», что летом 2025 г. российские туристы ездили на курорты Китая в 2,5 раза чаще (151,6%), чем в тот же сезон 2024 г.