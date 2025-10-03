Росавиация сняла ограничения для аэропорта Оренбурга

С вечера 2 октября была ограничена работа аэропортов в Сочи и Геленджика. Об отмене меры Кореняко сообщил в 05:37 мск 3 октября. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.