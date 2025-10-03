Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения для аэропорта Оренбурга

Ведомости

Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропорта Оренбурга, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Сообщение о снятии ограничений было опубликовано в 13:07 мск. Таким образом, они действовали около 3,5 часа. Мера требовалась для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель агентства.

Временные ограничения в работе аэропорта Уфы все еще действуют. Они были введены в 11:30 мск, согласно сообщению Кореняко.

С вечера 2 октября была ограничена работа аэропортов в Сочи и Геленджика. Об отмене меры Кореняко сообщил в 05:37 мск 3 октября. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её