Росавиация сняла ограничения для аэропорта Оренбурга
Росавиация сняла ограничения на прием и выпуск воздушных судов для аэропорта Оренбурга, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Сообщение о снятии ограничений было опубликовано в 13:07 мск. Таким образом, они действовали около 3,5 часа. Мера требовалась для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель агентства.
Временные ограничения в работе аэропорта Уфы все еще действуют. Они были введены в 11:30 мск, согласно сообщению Кореняко.
С вечера 2 октября была ограничена работа аэропортов в Сочи и Геленджика. Об отмене меры Кореняко сообщил в 05:37 мск 3 октября. По его словам, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.