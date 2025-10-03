Газета
Общество

Росавиация ограничила работу аэропорта в Уфе



Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Уфы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Сообщение о введении меры было опубликовано в 11:30 мск. По словам Кореняко, ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 3 октября Росавиация ограничила работу аэропорта в Оренбурге.

С вечера 2 октября до раннего утра 3 октября были ограничены полеты в аэропортах Сочи и Геленджика. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

Минобороны сообщало, что в ночь на 3 октября силы ПВО сбили 20 украинских беспилотников над акваторией Черного моря, в Воронежской, Белгородской и Курской областях, а также в Крыму.

