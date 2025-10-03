В аэропорту Уфы сняты временные ограничения
В аэропорту Уфы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Сообщение об этом было опубликовано в 14:13 мск. Таким образом, ограничения действовали чуть больше 2,5 часов. По словам Кореняко, меры требовались для обеспечения безопасности полетов.
Ранее 3 октября Росавиация ограничила работу аэропорта в Оренбурге. Они действовали примерно 3,5 часа.
С вечера 2 октября до раннего утра 3 октября были ограничены полеты в аэропортах Сочи и Геленджика. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.