В аэропорту Уфы сняты временные ограничения

Ведомости

В аэропорту Уфы сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Сообщение об этом было опубликовано в 14:13 мск. Таким образом, ограничения действовали чуть больше 2,5 часов. По словам Кореняко, меры требовались для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 3 октября Росавиация ограничила работу аэропорта в Оренбурге. Они действовали примерно 3,5 часа.

С вечера 2 октября до раннего утра 3 октября были ограничены полеты в аэропортах Сочи и Геленджика. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли 10 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.

