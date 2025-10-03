СК возбудил дело после крушения самолета Ан-2 в Краснодарском крае
В Красноярском крае возбудили уголовное дело после крушения самолета Ан-2. Об этом сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.
Региональный СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух человек). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. При этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона сообщал, что при крушении Ан-2 погиб один человек.
По предварительным данным, инцидент произошел около 17:40 мск после выполнения авиационных работ с воздушным судном.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту судна были два человека.
Указывается, что устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.