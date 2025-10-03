СК возбудил дело после крушения самолета Ан-2 в Краснодарском крае

Региональный СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух человек). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. При этом ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона сообщал, что при крушении Ан-2 погиб один человек.