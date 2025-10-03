В результате крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота

После происшествия региональный Следственный комитет (СК) возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух человек). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.