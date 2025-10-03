Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В результате крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота

Ведомости

При крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота, сам борт полностью разрушен. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК), передает «РИА Новости». 

Комитет сформировал комиссию по расследованию происшествия, она уже приступила к работе.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту судна были два человека. Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

После происшествия региональный Следственный комитет (СК) возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух человек). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. 

По предварительным данным,  инцидент произошел около 17:40 мск после выполнения авиационных работ с воздушным судном. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её