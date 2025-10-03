В результате крушения самолета Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота
При крушении самолета Ан-2 в Красноярском крае погибли оба пилота, сам борт полностью разрушен. Об этом сообщил Межгосударственный авиационный комитет (МАК), передает «РИА Новости».
Комитет сформировал комиссию по расследованию происшествия, она уже приступила к работе.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщала, что Ан-2 авиакомпании ООО «Борус» совершил жесткую посадку в Ермаковском районе Красноярского края. На борту судна были два человека. Абаканская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
После происшествия региональный Следственный комитет (СК) возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть двух человек). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
По предварительным данным, инцидент произошел около 17:40 мск после выполнения авиационных работ с воздушным судном.