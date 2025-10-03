Суд арестовал бизнесмена Сулейманова по делу об убийстве

Суд арестовал бизнесмена Сулейманова по делу об убийствеЗащита просила более мягкую меру
Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена Ибрагима Сулейманова на два месяца – до 2 декабря – по делу об убийстве, передает корреспондент «Ведомостей».
Сулейманова обвиняют по ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по статье без отягчающих обстоятельств – лишение свободы на 15 лет с ограничением свободы на два года. В ходе слушания защита подсудимого просила более мягкую меру наказания.
Бизнесмена подозревают в причастности к двум заказным убийствам. Речь идет об убийствах профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в январе 1999 г. и бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 2004 г.
Сулейманова задержали 3 октября по делу об убийстве прошлых лет. Задержание провели сотрудники МВД и ФСБ, расследование ведет центральный аппарат Следственного комитета.
«Коммерсантъ» сообщал, что бизнесмен был ранее судим в 2004 г. по обвинению в мошенничестве и отмывании криминальных средств на сумму $4,5 млн. В 2015 г. Сулейманов вышел на свободу по УДО после 10,5 года лишения свободы.
Сулейманов вместе с братом Расулом в 2024 г. значился бенефициаром крупной IT-компании «Сирена-трэвел». Компания специализируется на технологиях для автоматизации всех бизнес-процессов авиакомпаний, агентств по продаже авиабилетов и аэропортов. Ее партнерами также являются туроператоры, железные дороги, автобусные и страховые компании.