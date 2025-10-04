ТАСС: мошенники начали звонить гражданам под видом работников военкоматов
После начала осеннего призыва в России злоумышленники стали звонить россиянам и представляться сотрудниками военкоматов якобы для уточнения получения электронной повестки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Москвы.
Собеседник агентства уточнил, что в рамках такой схемы потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе просят назвать код из смс для повторной отправки документа. Так мошенники получают доступ к аккаунту гражданина на «Госуслугах» и могут использовать личные данные в преступных целях, в частности для оформления кредитов и микрозаймов.
Код, полученный в смс, также может способствовать установке вредоносного программного обеспечения на мобильное устройство. Благодаря ему аферисты получают доступ к учетным записям, банковским сервисам и могут использовать устройство для дальнейших атак.
Источник пояснил, что военкоматы не подтверждают по телефону факты получения электронных повесток. Кроме того, в уголовном и административном кодексах нет понятия «факт неполучения электронной повестки».
29 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении очередного призыва россиян на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2025 г. Документ также предусматривает увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истек. Согласно приказу, в армию призовут граждан в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву. Планируется призвать 135 000 человек.