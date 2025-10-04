ТАСС: мошенники начали звонить гражданам под видом работников военкоматов

Собеседник агентства уточнил, что в рамках такой схемы потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе просят назвать код из смс для повторной отправки документа. Так мошенники получают доступ к аккаунту гражданина на «Госуслугах» и могут использовать личные данные в преступных целях, в частности для оформления кредитов и микрозаймов.