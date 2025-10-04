Аферисты начали рассылать письма с фейковыми акциями от «М.Видео»

Специалист по анализу спама из «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева уточнила, что при переходе по ссылке жертва окажется на поддельном ресурсе, похожем на сайт магазина. На нем будут предлагать товары с большими скидками. При попытке оформить заказ пользователя перенаправят на поддельную страницу для ввода данных карты, чтобы похитить деньги.