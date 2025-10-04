Аферисты начали рассылать письма с фейковыми акциями от «М.Видео»
Специалист по анализу спама из «Лаборатории Касперского» Анна Лазаричева уточнила, что при переходе по ссылке жертва окажется на поддельном ресурсе, похожем на сайт магазина. На нем будут предлагать товары с большими скидками. При попытке оформить заказ пользователя перенаправят на поддельную страницу для ввода данных карты, чтобы похитить деньги.
В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что сеть регулярно сталкивается с попытками использовать ее бренды для рассылки фишинговых писем и создания поддельных сайтов. Служба безопасности отслеживает подозрительную активность и блокирует ресурсы мошенников. Там напомнили, что письма от «М.Видео» и «Эльдорадо» всегда приходят с официальных доменов компании.
25 сентября МВД предупредило, что аферисты придумали схему с фейковыми уведомлениями о якобы взломе электронной почты. Мошенники отправляют сообщения с правдоподобных адресов с припиской «mail», но подвох можно обнаружить, посмотрев адрес. При переходе по ссылке открывается фишинговая форма для смены пароля. После ее заполнения данные для авторизации окажутся у злоумышленников.
Настоящий адрес виден в адресной строке браузера. В ведомстве призвали проверять, чтобы сайт начинался с протокола https://, после которого следует правильное имя сайта. Любые лишние символы, дефисы или странные окончания домена там назвали поводом насторожиться.