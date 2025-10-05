Террористы в «Крокусе» ждали команды куратора для атаки

Исполнители теракта в «Крокус сити холле» не принимали самостоятельных решений о времени нападения на посетителей концертного зала, а ожидали команды от своего куратора. Материалы дела в отношении этого человека выделены в отдельное производство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.