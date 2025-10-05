Террористы в «Крокусе» ждали команды куратора для атаки
Исполнители теракта в «Крокус сити холле» не принимали самостоятельных решений о времени нападения на посетителей концертного зала, а ожидали команды от своего куратора. Материалы дела в отношении этого человека выделены в отдельное производство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса, проходящего на выездном заседании 2-го Западного окружного военного суда.
Из оглашенных в суде письменных показаний свидетелей стало известно, что боевики не принимали решений, связанных с организацией теракта. По информации собеседника агентства, террористы направились в здание концертного зала сразу после получения соответствующей команды от своего руководителя.
Судебный процесс по делу о теракте стартовал 4 августа в Мосгорсуде. На скамье подсудимых находятся четверо исполнителей атаки и 15 их соучастников. Все они по решению Второго западного окружного военного суда останутся под стражей до 7 января.
Следствие установило, что оружие для нападения было доставлено из Дагестана за день до атаки и хранилось в лесу в Подмосковье.
23 сентября адвокаты потерпевших обратились в Следственный комитет с просьбой арестовать имущество Араза и Эмина Агаларовых, владельцев Crocus Group, АО «Крокус» и ЧОП «Крокус профи». По их словам, это необходимо для обеспечения прав потерпевших на возмещение ущерба по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).