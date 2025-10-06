На имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова наложен арест на 25 млн рублей

Следователи установили, что в сентябре 2014 г. между МВД России и ООО «СУ «Ремстройторг» был заключен многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением договора возлагался на Стригунова. Несмотря на известные ограничения по использованию участка – несоответствие его площади и близость к аэропорту, он распорядился начать строительство. В результате объект не был введен в эксплуатацию, что привело к ущербу государству на сумму свыше 2 млрд руб.