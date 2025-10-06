Газета
На имущество экс-замглавы Росгвардии Стригунова наложен арест на 25 млн рублей

Ведомости

На имущество бывшего заместителя директора Росгвардии Виктора Стригунова наложен арест на сумму более 25 млн руб., сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

По данным следствия, Стригунов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следователи установили, что в сентябре 2014 г. между МВД России и ООО «СУ «Ремстройторг» был заключен многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области. Контроль за исполнением договора возлагался на Стригунова. Несмотря на известные ограничения по использованию участка – несоответствие его площади и близость к аэропорту, он распорядился начать строительство. В результате объект не был введен в эксплуатацию, что привело к ущербу государству на сумму свыше 2 млрд руб.

Кроме того, по версии следствия, в 2012–2014 гг. Стригунов получил от представителей коммерческих структур свыше 66 млн руб. в качестве взяток за общее покровительство при исполнении государственных строительных контрактов.

Экс-замглавы Росгвардии был задержан в Москве. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Об аресте Стригунова сообщалось 7 июля. До этого информацию о задержании Стригунова «Ведомостям» подтверждали два источника.

