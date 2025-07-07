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Бывшего замглавы Росгвардии задержали по делу о злоупотреблении полномочиями

Ведомости

Бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова задержали по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), подтвердили «Ведомостям» два источника, один из которых – близкий к силовым структурам.

Как сообщили ТАСС в Росгвардии, Стригунов злоупотребил полномочиями при строительстве полигона в Сибирском округе.

Стригунов родился в 1958 г. в селе Дубовое Белгородской области. Президент РФ Владимир Путин назначил его на должность командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ своим указом в 2016 г. 27 января 2020 г. Стригунова назначили первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.

С 2023 г. более не числится на официальной должности в Росгвардии и с этого же времени стал советником директора ведомства.

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