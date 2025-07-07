Бывшего замглавы Росгвардии задержали по делу о злоупотреблении полномочиями
Бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова задержали по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), подтвердили «Ведомостям» два источника, один из которых – близкий к силовым структурам.
Как сообщили ТАСС в Росгвардии, Стригунов злоупотребил полномочиями при строительстве полигона в Сибирском округе.
Стригунов родился в 1958 г. в селе Дубовое Белгородской области. Президент РФ Владимир Путин назначил его на должность командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ своим указом в 2016 г. 27 января 2020 г. Стригунова назначили первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ.
С 2023 г. более не числится на официальной должности в Росгвардии и с этого же времени стал советником директора ведомства.