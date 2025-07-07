Экс-замглавы Росгвардии Стригунов арестован по делу о злоупотреблении и взятках
Бывшему замглавы Росгвардии Виктору Стригунову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в СК РФ.
Уголовное дело возбуждено по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290, ч. 6 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По данным СК, в 2014 г. МВД заключило контракт с ООО «СУ Ремстройторг» на строительство учебного центра в Кемеровской области. Надзор за реализацией проекта возлагался на Стригунова. Несмотря на то что участок под объект не соответствовал необходимым параметрам и находился слишком близко к аэропорту, он распорядился начать строительство. В результате объект так и не был введен в эксплуатацию. Это повлекло причинение имущественного вреда государству на сумму свыше 2 млрд руб.
Также установлено, что в 2012–2014 гг. Стригунов получил от представителей коммерческих структур взятки на сумму более 66 млн руб. за покровительство при исполнении госконтрактов в строительной сфере.
До этого информацию о задержании Стригунова «Ведомостям» подтверждали два источника. Известно, что Стригунов родился в 1958 г. в селе Дубовое Белгородской области. В 2016 г. президент РФ Владимир Путин своим указом назначил его командующим Сибирским округом войск национальной гвардии РФ. 27 января 2020 г. Стригунов занял должность первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. С 2023 г. он более не числится на официальной должности в Росгвардии и с этого же времени стал советником директора ведомства.