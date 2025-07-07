Экс-замглавы Росгвардии Стригунов арестован по делу о злоупотреблении и взятках

По данным СК, в 2014 г. МВД заключило контракт с ООО «СУ Ремстройторг» на строительство учебного центра в Кемеровской области. Надзор за реализацией проекта возлагался на Стригунова. Несмотря на то что участок под объект не соответствовал необходимым параметрам и находился слишком близко к аэропорту, он распорядился начать строительство. В результате объект так и не был введен в эксплуатацию. Это повлекло причинение имущественного вреда государству на сумму свыше 2 млрд руб.