Момотова исключили из комиссии по назначению судей при президенте

Момотов родился в 1961 г. На должности судьи Верховного суда он находился с 2010 г., входил в состав судебной коллегии по гражданским делам. В 2019 г. Момотов стал членом президиума суда. С 2016 г. он начал занимать должность председателя Совета судей России, в 2022 г. его переизбрали на этот пост.