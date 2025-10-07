Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал сообщение в своем Telegram-канале в 04:47 мск 7 октября. По его словам, на месте падения фрагментов беспилотника работают специалисты экстренных служб.

В ночь на 6 октября российские военные также уничтожили БПЛА, летевший в направлении столицы, сообщал Собянин.

С 20:40 до 23:00 мск 6 октября, по информации Минобороны, силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Четыре БПЛА были ликвидированы в Курской области, еще два – в Брянской. По одному беспилотнику нейтрализовали над Белгородским регионом и Крымом.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте