Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника

С 20:40 до 23:00 мск 6 октября, по информации Минобороны, силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Четыре БПЛА были ликвидированы в Курской области, еще два – в Брянской. По одному беспилотнику нейтрализовали над Белгородским регионом и Крымом.