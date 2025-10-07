Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение в своем Telegram-канале в 04:47 мск 7 октября. По его словам, на месте падения фрагментов беспилотника работают специалисты экстренных служб.
В ночь на 6 октября российские военные также уничтожили БПЛА, летевший в направлении столицы, сообщал Собянин.
С 20:40 до 23:00 мск 6 октября, по информации Минобороны, силы ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Четыре БПЛА были ликвидированы в Курской области, еще два – в Брянской. По одному беспилотнику нейтрализовали над Белгородским регионом и Крымом.