Общество

Трамп подтвердил, что рэпер P. Diddy просил его о помиловании

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американский рэпер и продюсер P. Diddy (Шон Комбс), приговоренный к более чем четырем годам тюремного заключения, обращался к нему с просьбой о помиловании. Об этом сообщает CNN.

Трамп упомянул об этом в интервью журналистке Кейтлин Коллинз, комментируя вопрос о возможном помиловании Гилейн Максвелл – бывшей подруги финансиста Джеффри Эпштейна. «Многие люди просили меня о помиловании», – отметил американский лидер, добавив, что среди них был и Комбс.

3 октября суд в Нью-Йорке приговорил P. Diddy к более чем четырем годам лишения свободы за транспортировку людей для занятия проституцией. Прокуратура настаивала на сроке свыше 11 лет, тогда как защита добивалась 14 месяцев.

2 июля жюри присяжных признало Комбса виновным по нескольким эпизодам, связанным с транспортировкой людей для занятия проституцией. Однако он был оправдан по более тяжким обвинениям – в вымогательстве и торговле людьми, за которые ему грозило пожизненное заключение.

