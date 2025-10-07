Газета
Общество

Ученый узнал о получении Нобелевки по медицине только на следующий день

Ведомости

Ученый Фред Рамсделл, которому 6 октября была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, узнал об этом только на следующий день, так как был в походе в Скалистых горах, сообщила газета The New York Times.

Его телефон был в авиарежиме, поэтому Рамсделл пропустил звонок от Нобелевского комитета и многочисленные поздравления от друзей. О присуждении рассказала его жена, которая ненадолго поймала связь.

«Я определенно не ожидал, что получу Нобелевскую премию. Мне это даже в голову не приходило», – сказал Рамсделл.

Нобелевскую премию по физике присудили за квантовые исследования

Общество

Генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлман поделился, что ему никогда не было так сложно дозвониться до лауреата за все годы работы. Он смог связаться с Рамсделлом только через 20 часов после первой попытки.

Нобелевскую премию 2025 г. по физиологии и медицине присудили ученым Мэри Брунков, Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета. Они идентифицировали регуляторные Т-клетки, которые являются защитниками иммунной системы. Эти открытия сделают возможным излечение аутоиммунных заболеваний, повышение эффективности лечения рака и предотвращение серьезных осложнений после трансплантации стволовых клеток.

