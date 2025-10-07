Ученый узнал о получении Нобелевки по медицине только на следующий день
Ученый Фред Рамсделл, которому 6 октября была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, узнал об этом только на следующий день, так как был в походе в Скалистых горах, сообщила газета The New York Times.
Его телефон был в авиарежиме, поэтому Рамсделл пропустил звонок от Нобелевского комитета и многочисленные поздравления от друзей. О присуждении рассказала его жена, которая ненадолго поймала связь.
«Я определенно не ожидал, что получу Нобелевскую премию. Мне это даже в голову не приходило», – сказал Рамсделл.
Генеральный секретарь Нобелевской ассамблеи Томас Перлман поделился, что ему никогда не было так сложно дозвониться до лауреата за все годы работы. Он смог связаться с Рамсделлом только через 20 часов после первой попытки.
Нобелевскую премию 2025 г. по физиологии и медицине присудили ученым Мэри Брунков, Рамсделлу и Шимону Сакагучи за исследования в области иммунитета. Они идентифицировали регуляторные Т-клетки, которые являются защитниками иммунной системы. Эти открытия сделают возможным излечение аутоиммунных заболеваний, повышение эффективности лечения рака и предотвращение серьезных осложнений после трансплантации стволовых клеток.