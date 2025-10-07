Газета
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
На базе «Россия – страна возможностей» создадут институт социальной архитектуры

На базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» (РСВ) создадут институт социальной архитектуры, рассказал начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

По его словам, у социального прогнозирования наблюдается высокая актуальность. Профессия социального архитектора нужна для выстраивания моделей будущего, социальных изменений и образа будущего.

Харичев рассказал, что институт будет заниматься социальным моделированием и проектированием. Он подчеркнул, что база РСВ – практичная платформа, так как там сосредоточены конкурсы и социальные практики.

15 сентября исполнительный директор АНО «Диалог Регионы» Светлана Замарацкая заявила, что социальная архитектура – это тот самый мостик между выборами и ответ на вопрос, «есть ли жизнь после выборов». По ее словам, социальные архитекторы являются частью новой технологии управления.

