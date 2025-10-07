На базе «Россия – страна возможностей» создадут институт социальной архитектуры

15 сентября исполнительный директор АНО «Диалог Регионы» Светлана Замарацкая заявила, что социальная архитектура – это тот самый мостик между выборами и ответ на вопрос, «есть ли жизнь после выборов». По ее словам, социальные архитекторы являются частью новой технологии управления.