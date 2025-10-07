Газета
В Ленинградской области арестовали владельца склада с суррогатным алкоголем

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу владельца склада с суррогатным алкоголем, после употребления которого в Ленинградской области скончались как минимум 45 человек. Об этом сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры. 

По версии следствия, руководитель склада в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области, 44-летний житель Санкт-Петербурга организовал незаконный сбыт алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. 

На складе, которым он владел, хранилась продукция, изъятая в качестве вещественных доказательств по административным и уголовным делам правоохранительными органами.

29 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что поставщиком суррогата оказалась местная коммерческая организация в поселке Трубников Бор. 30 сентября двоих обвиняемых по делу заключили под стражу решением суда, сообщал местный СК.

7 октября Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что Количество погибших от употребления спиртосодержащей продукции с содержанием метилового спирта в Ленинградской области достигло 45 человек. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве еще двоих подозреваемых по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

