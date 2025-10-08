Все туристы смогли вернуться с Эвереста после снегопада

6 октября группа туристов из 350 человек спустилась с Эвереста и направилась в деревню Цюйдан. Тогда сообщалось об их «хорошем физическом состоянии». В тот же день было известно, что спасатели связались с другой группой туристов из более 200 человек, которые постепенно должны были прибывать в место сбора.