Все туристы смогли вернуться с Эвереста после снегопада
Все туристы, застрявшие на восточном склоне Эвереста из-за сильной метели, вернулись в безопасное место, сообщило агентство «Синьхуа».
По данным издания, 580 туристов и более 300 проводников, пастухов и других сотрудников прибыли в поселок Куденг и близлежащие районы.
6 октября группа туристов из 350 человек спустилась с Эвереста и направилась в деревню Цюйдан. Тогда сообщалось об их «хорошем физическом состоянии». В тот же день было известно, что спасатели связались с другой группой туристов из более 200 человек, которые постепенно должны были прибывать в место сбора.
5 октября примерно 1000 человек оказались в ловушке на тибетском склоне Эвереста из-за метели. Одна из туристических компаний до этого сообщила, что продажа билетов и вход в живописную зону Эвереста приостановлены.