Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Прокуратура установила размер ущерба от действий экс-судьи ВС Момотова

Ведомости

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов с помощью схем дробления бизнеса принес государству ущерб в размере 500 млн руб. Об этом в ходе процесса по изъятию имущества Момотова в доход государства заявил прокурор.

«Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 млн руб. и до сих пор не погашен», – отметил гособвинитель.

По его словам, экс-судья также оказывал протекцию бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. Тот ранее «способствовал назначению Момотова на должность Верховного судьи».

Момотов попросил о заключении мирового соглашения по делу об изъятии имущества

Общество

По данным следствия, Момотов оказывал покровительство для получения участков земли незаконным способом. Их стоимость искусственно занималась, а затем по заниженной цене участки выкупали совладелец сети отелей «Мартон» Андрей Марченко и другие лица. Судебные акты были сделаны по протекции Момотова, рассказал прокурор.

Сам Момотов заявил, что в материалах дела нет доказательств того, что он занимался покровительством. Он отметил, что не нарушал закон.

«Чернова я видел последний раз пять лет назад и у нас не было отношений. К имуществу Марченко я не имею никакого отношения», – добавил он. 

Судья Верховного суда РФ в отставке рассказал, что этот иск стал для него ударом, в том числе по состоянию здоровья, а также «перечеркнул» его жизнь. 

8 октября ТАСС писал, что Момотов готов на заключение мирового соглашения по делу об изъятии объектов недвижимости. Представитель ответчика, по данным агентства, ходатайствовал о том, чтобы суд отложил разбирательство.

23 сентября Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб. После этого решения сам судья рассказал «Ведомостям», что подает в отставку, потому что хочет сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде. Представители Генпрокуратуры считают, что Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, участвуя в гостиничном бизнесе.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте