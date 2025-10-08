Прокуратура установила размер ущерба от действий экс-судьи ВС Момотова
Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов с помощью схем дробления бизнеса принес государству ущерб в размере 500 млн руб. Об этом в ходе процесса по изъятию имущества Момотова в доход государства заявил прокурор.
«Момотов искусственно дробил бизнес и уходил от налогов. Ущерб от последнего составил более 500 млн руб. и до сих пор не погашен», – отметил гособвинитель.
По его словам, экс-судья также оказывал протекцию бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову. Тот ранее «способствовал назначению Момотова на должность Верховного судьи».
По данным следствия, Момотов оказывал покровительство для получения участков земли незаконным способом. Их стоимость искусственно занималась, а затем по заниженной цене участки выкупали совладелец сети отелей «Мартон» Андрей Марченко и другие лица. Судебные акты были сделаны по протекции Момотова, рассказал прокурор.
Сам Момотов заявил, что в материалах дела нет доказательств того, что он занимался покровительством. Он отметил, что не нарушал закон.
«Чернова я видел последний раз пять лет назад и у нас не было отношений. К имуществу Марченко я не имею никакого отношения», – добавил он.
Судья Верховного суда РФ в отставке рассказал, что этот иск стал для него ударом, в том числе по состоянию здоровья, а также «перечеркнул» его жизнь.
8 октября ТАСС писал, что Момотов готов на заключение мирового соглашения по делу об изъятии объектов недвижимости. Представитель ответчика, по данным агентства, ходатайствовал о том, чтобы суд отложил разбирательство.
23 сентября Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб. После этого решения сам судья рассказал «Ведомостям», что подает в отставку, потому что хочет сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде. Представители Генпрокуратуры считают, что Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, участвуя в гостиничном бизнесе.