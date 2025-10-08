Газета
Общество

Момотов попросил о заключении мирового соглашения по делу об изъятии имущества

Ведомости

Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов выразил готовность заключить мировое соглашение по делу об изъятии его имущества. В связи с этим его представитель ходатайствовал о том, чтобы суд отложил разбирательство.

23 сентября Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии имущества на сумму 9 млрд руб. После этого на тот момент судья Верховного суда РФ сообщил «Ведомостям», что подает в отставку с намерением сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде. Представители Генпрокуратуры считают, что Момотов нарушил антикоррупционное законодательство, участвуя в гостиничном бизнесе.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) 26 сентября досрочно прекратила полномочия Момотова в Верховном суде. В тот же день такое решение было принято в отношении еще 14 судей и руководителей судов в связи с их письменными заявлениями об отставке.

6 октября Момотова исключили из комиссии при президенте по вопросу о назначении судей.

Момотов родился в 1961 г. На должности судьи Верховного суда он находился с 2010 г., входил в состав судебной коллегии по гражданским делам. В 2019 г. Момотов стал членом президиума суда. С 2016 г. он начал занимать должность председателя Совета судей России, в 2022 г. его переизбрали на этот пост.

