За полтора года было совершено свыше 150 млн транзакций по биометрии

В течение полутора лет система биометрической идентификации обработала более 150 млн транзакций. При этом не было зафиксировано случаев мошенничества, сообщил заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Святик в ходе профильной сессии форума «E-retail week».

По словам Святика, в настоящее время возможности по применению биометрии для оплаты услуг и верификации личности выходят в интенсивную стадию развития. Оплату по биометрическим данным принимают уже 1,3 млн терминалов в стране. В проработке находятся дополнительные возможности: речь о «зеленом коридоре» в аэропортах «от такси до трапа» и упрощенной посадке на железнодорожный транспорт. При этом существующий опыт работы системы демонстрирует высокий уровень защиты информации.

«С начала 2024 г. по июль 2025 г. прошло 150,5 млн транзакций, причем фрод равен нулю. То есть система работает четко и обеспечивает безопасность», – подчеркнул Святик.

Дистанционную продажу алкоголя и сигарет могут начать в 2027 году

Бизнес / Торговля и услуги

Замгендиректора ЦБТ также сообщал, что до конца 2025 г. во всех метрополитенах России введут оплату по биометрии. По его словам, центр работает и над другими сервисами, которые смогут функционировать по биометрии. В том числе речь о подтверждении возраста, посадке на поезд и самолет. Уже запущено обслуживание в МФЦ без паспорта и заселение в гостиницы, отметил он.

В рамках форума Святик также рассказал, что дистанционная продажа российского вина с использованием биометрии может быть запущена в России в 2026 г., а всего алкоголя и сигарет – в 2027 г.

