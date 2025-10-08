За полтора года было совершено свыше 150 млн транзакций по биометрии

Замгендиректора ЦБТ также сообщал, что до конца 2025 г. во всех метрополитенах России введут оплату по биометрии. По его словам, центр работает и над другими сервисами, которые смогут функционировать по биометрии. В том числе речь о подтверждении возраста, посадке на поезд и самолет. Уже запущено обслуживание в МФЦ без паспорта и заселение в гостиницы, отметил он.