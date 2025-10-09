Миллениалы путешествуют гораздо чаще других поколений
Миллениалы путешествуют значительно больше представителей других поколений. Эта группа составляет 25% от общего числа путешественников. Об этом свидетельствует исследование онлайн-сервиса бронирования пакетных туров Onlinetours, которое есть у «Ведомостей».
В опросе участвовали более 5000 респондентов по всей России, из них 55% женщин и 45% мужчин. Исследование показало, что 47% опрошенных путешествуют два-три раза в год. Представители поколения X и бумеры составляют 14% от общего числа путешественников. Меньше всех путешествуют зумеры (8%). Реже одного раза в год отправляются в путешествие 68% из них.
Отпуск длительностью от четырех до 14 дней предпочитает 71% респондентов. Зумеры в три раза чаще других поколений выбирают поездки продолжительностью от одного до трех дней. 74% россиян предпочитают путешествия в летний и зимний период. Выбор направления часто зависит от стоимости поездки. Это является решающим фактором для 64% опрошенных. Потратить на путешествие от 50 000 до 100 000 руб. выразили готовность 49% респондентов, миллениалы готовы выделить от 100 000 до 200 000 руб.
Среди популярных направлений 77% миллениалов предпочитают ОАЭ и Таиланд. Турцию выбирают 39% респондентов, среди миллениалов показатель фиксируется на уровне 15%, зумеров – 10%, иксов и бумеров – 11%. При выборе направления 44% россиян опираются на прошлый опыт. 19% из 34% опрошенных миллениалов ценят наличие достопримечательностей и культурных объектов, а 13% из 22% иксов и бумеров не готовы к многочасовому перелету.
При выборе жилья 63% граждан отдают предпочтение отелям, гостиницам и апартаментам. По отзывам жилье выбирают 62% респондентов, 50% из них являются зумерами. 52% респондентов отметили важность расположения отеля, а восемь из 10 россиян не выберут жилье без Wi-Fi. По данным Onlinetours, с 2023 г. россияне бронируют пакетные туры на 103% больше.
5 сентября «Ведомости» писали, что российские отели в 2025 г. значительно подняли цены на номера в бархатный сезон. По данным «Т-путешествий» и T-Data, стоимость проживания в гостиницах в сентябре – октябре при бронировании за 2,5 месяца и более обойдется в среднем в 7300 руб. за ночь. Это на 13% больше, чем в 2024 г. В «Яндекс Путешествиях» заявили, что отели за это же время подорожали на 6% до 7643 руб. Аналогичная динамика и у OneTwoTrip, но конечная цена в среднем составляет 8200–8700 руб. «Островок» зафиксировал увеличение стоимости номеров на 8% до 5400 руб.