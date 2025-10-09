Миллениалы путешествуют гораздо чаще других поколений

5 сентября «Ведомости» писали, что российские отели в 2025 г. значительно подняли цены на номера в бархатный сезон. По данным «Т-путешествий» и T-Data, стоимость проживания в гостиницах в сентябре – октябре при бронировании за 2,5 месяца и более обойдется в среднем в 7300 руб. за ночь. Это на 13% больше, чем в 2024 г. В «Яндекс Путешествиях» заявили, что отели за это же время подорожали на 6% до 7643 руб. Аналогичная динамика и у OneTwoTrip, но конечная цена в среднем составляет 8200–8700 руб. «Островок» зафиксировал увеличение стоимости номеров на 8% до 5400 руб.