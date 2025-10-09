Арест обвиняемого в посредничестве в даче взятки адвоката Еронова обжаловали
Адвокат Александр Ляшенко подал апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда Москвы о заключении под стражу адвоката Мурманской областной коллегии Романа Еронова, обвиняемого в посредничестве в даче взятки. Об этом «Ведомостям» сообщил сам Ляшенко.
Известно, что Еронов представлял интересы бизнесмена Константина Пономарева, который в сентябре был осужден на 14 лет за хищение более 1 млрд руб. у крупных банков.
11 сентября Тверской районный суд Москвы приговорил Пономарева к 10 годам колонии общего режима по делу о хищении векселей крупнейших банков на сумму 1,1 млрд руб. С учетом ранее вынесенных приговоров общий срок составил 14 лет. Суд также назначил штраф в размере 2,5 млн руб., конфисковал свыше 1 млрд руб. в доход государства и сохранил арест на имущество бизнесмена стоимостью более 9 млрд руб. для удовлетворения иска Лесбанка, интересы которого представляло Агентство по страхованию вкладов.
26 сентября сообщалось, что Пономарев обжаловал приговор по делу о хищении 1,1 млрд руб.