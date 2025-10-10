Газета
Минпросвещения изменило процедуру тестирования для детей иностранцев

Процедуру тестирования по русскому языку для некоторых категорий детей иностранцев изменили – детям сотрудников посольств и участников программы по добровольному переселению в РФ соотечественников разрешат сдавать тесты по русскому языку устно. Об этом пишет «РИА Новости».

Указанные категории детей могут быть повторно допущены к тестированию в случае провала, не дожидаясь трех месяцев со дня получения неудовлетворительного результата.

Документ Минпросвещения вступает в силу 19 октября этого года.

6 октября похожую инициативу внес в Госдуму первый зампред нижней палаты по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Депутат также предложил освободить от необходимой сдачи теста детей участников программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В список исключений Затулина вошли дети сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, а также сотрудников международных организаций, чей статус подтвержден официальными документами.

В августе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после принятия закона о необходимости знания русского языка для детей иностранных граждан в школах их количество в начальных и средних классах сократилось. Глава СПЧ Валерий Фадеев в октябре указал, что ситуация, когда число необучающихся детей мигрантов велико, недопустимой. Фадеев добавил, что совет старается решить эту проблему, так как Конституция РФ предусматривает всеобщее образование для несовершеннолетних.

