Минпросвещения изменило процедуру тестирования для детей иностранцев

В августе председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после принятия закона о необходимости знания русского языка для детей иностранных граждан в школах их количество в начальных и средних классах сократилось. Глава СПЧ Валерий Фадеев в октябре указал, что ситуация, когда число необучающихся детей мигрантов велико, недопустимой. Фадеев добавил, что совет старается решить эту проблему, так как Конституция РФ предусматривает всеобщее образование для несовершеннолетних.