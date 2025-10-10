Росавиация сняла ограничения в аэропорту Краснодара

По его словам, аэропорт готов к приему рейсов с 09:00 мск. Кореняко уточнил, что мера требовалась для обеспечения безопасности полетов. О введении ограничений в краснодарском аэропорту представитель агентства сообщал в 22:23 мск 9 октября.