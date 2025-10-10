Газета
Росавиация сняла ограничения в аэропорту Краснодара

Дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Краснодара («Пашковский») отменены. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, аэропорт готов к приему рейсов с 09:00 мск. Кореняко уточнил, что мера требовалась для обеспечения безопасности полетов. О введении ограничений в краснодарском аэропорту представитель агентства сообщал в 22:23 мск 9 октября.

В ночь на 9 октября силы ПВО сбили над регионами России 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, сообщало Минобороны РФ. Воздушные цели были поражены в Волгоградской, Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областях.

