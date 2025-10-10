Земфира сохранила права на 178 своих композиций в России
Певица Земфира (считается в России иноагентом) остается правообладателем 178 музыкальных произведений, включая песни, музыку к фильмам и спектаклю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные реестра Российского авторского общества (РАО).
Согласно реестру, Земфира также является автором трех композиций, написанных для кино и театра, шести инструментальных произведений и двух рекламных песен.
Как пояснила юрист Ирина Остапчук, внесение человека в реестр иноагентов не влияет на его статус как автора.
«Иноагент по действующему законодательству по-прежнему вправе называться автором произведений, которые он создал», – отметила она.
По словам юриста, исключение возможно только в случае, если сам автор отзовет у РАО право собирать за него вознаграждение.
С 2024 г. для лиц, признанных иноагентами, действует особое требование: все выплаты по авторским договорам должны поступать на специальный рублевый счет в уполномоченном банке. В соответствии с приказом Центробанка таким банком назначен Сбербанк. То есть роялти за использование песен Земфиры должны перечисляться на специальный счет. Получить доступ к этим средствам можно будет только после снятия статуса иноагента.
Минюст РФ включил Земфиру в реестр иностранных агентов в феврале 2023 г., указав, что певица «открыто выступала в поддержку Украины и получала иностранное финансирование». Позже ведомство сообщило, что артистка проживает за пределами России. Последние концерты Земфира проводила в Грузии и Армении.