Земфира сохранила права на 178 своих композиций в России

С 2024 г. для лиц, признанных иноагентами, действует особое требование: все выплаты по авторским договорам должны поступать на специальный рублевый счет в уполномоченном банке. В соответствии с приказом Центробанка таким банком назначен Сбербанк. То есть роялти за использование песен Земфиры должны перечисляться на специальный счет. Получить доступ к этим средствам можно будет только после снятия статуса иноагента.