Суд арестовал спецпредставителя главы Петербурга по делу о мошенничестве

Ведомости

Басманный суд Москвы арестовал спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Елену Никитину по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Обвиняемая проходит по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата) и п.п. «а», « б » ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем). Она арестована на два месяца.

Никитина работала главой Центра управления регионом (ЦУР) Санкт-Петербурга. Она была задержана днем 10 октября. После задержания ее доставили в Москву.

Центр занимается анализом общественно-политических процессов, формированием аналитических отчетов по наиболее часто встречающимся проблемам горожан, выявлением причин и условий недостаточно эффективного решения органами власти вопросов, которые интересуют жителей, и др. ЦУР в регионах РФ появились в 2020 г., Никитина занимает пост главы ЦУР в Петербурге с начала его работы.

