Суд арестовал спецпредставителя главы Петербурга по делу о мошенничестве

Центр занимается анализом общественно-политических процессов, формированием аналитических отчетов по наиболее часто встречающимся проблемам горожан, выявлением причин и условий недостаточно эффективного решения органами власти вопросов, которые интересуют жителей, и др. ЦУР в регионах РФ появились в 2020 г., Никитина занимает пост главы ЦУР в Петербурге с начала его работы.