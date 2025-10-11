Газета
Главная / Общество /

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Уфы

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Мера применялась для обеспечения безопасности полетов. За время действия ограничений на запасные аэродромы отправились три самолета.

О введении ограничений в воздушной гавани Уфы Кореняко объявил в 05:09 мск. Кроме того, приостанавливалась работа аэропортов Волгограда, Казани и Нижнекамска («Бегишево»). Временные ограничения вводились на фоне попыток атак беспилотников по российским регионам.

По данным Минобороны России, с 10 на 11 октября системы противовоздушной обороны нейтрализовали 42 БПЛА самолетного типа над субъектами РФ. Российские военные отразили атаки над Волгоградской, Ростовской, Ульяновской, Воронежской, Саратовской областями и Башкортостаном. С 09:00 до 12:00 мск над территорией Башкирии было сбито еще пять беспилотников.

