Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Уфы
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Мера применялась для обеспечения безопасности полетов. За время действия ограничений на запасные аэродромы отправились три самолета.
О введении ограничений в воздушной гавани Уфы Кореняко объявил в 05:09 мск. Кроме того, приостанавливалась работа аэропортов Волгограда, Казани и Нижнекамска («Бегишево»). Временные ограничения вводились на фоне попыток атак беспилотников по российским регионам.
По данным Минобороны России, с 10 на 11 октября системы противовоздушной обороны нейтрализовали 42 БПЛА самолетного типа над субъектами РФ. Российские военные отразили атаки над Волгоградской, Ростовской, Ульяновской, Воронежской, Саратовской областями и Башкортостаном. С 09:00 до 12:00 мск над территорией Башкирии было сбито еще пять беспилотников.