Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Уфы

По данным Минобороны России, с 10 на 11 октября системы противовоздушной обороны нейтрализовали 42 БПЛА самолетного типа над субъектами РФ. Российские военные отразили атаки над Волгоградской, Ростовской, Ульяновской, Воронежской, Саратовской областями и Башкортостаном. С 09:00 до 12:00 мск над территорией Башкирии было сбито еще пять беспилотников.